Bursa'da kaza yapanın oğlu olduğunu gören baba, gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da kaza yapanın oğlu olduğunu gören baba, gözyaşlarını tutamadı

İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası, yaralı oğlunu görünce gözyaşı döktü.

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Sultan Ermetin(46) yönetimindeki 16 KND 30 plakalı otomobil, dönüş yaptığı sırada sürücü Berat Kartal Becerik (17) yönetimindeki 16 KPR 36 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE ARKADAŞI YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken; motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Oktay Yüksel (17) yaralandı.

OĞLUNU YARALI GÖREN BABA, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bu sırada kaza yerinden geçen motosiklet sürücüsünün babası Hakan Becerik, yaralı oğlunu görünce ‘Çok kötü’ diyerek gözyaşı döktü. Çevredekiler tarafından sakinleştirilen baba, uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamadı. O anlar kameraya yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.