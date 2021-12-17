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    Bursa’da kelaynak heyecanı: Sayıları artıyor

    Dünyada sayısı 500’e kadar düşen kelaynakların sayısı Bursa’da artıyor. 9 kadar kelaynağın bakımı hayvanat bahçesinden yapılırken, uzmanlar da bu gelişmeyi olumlu değerlendiriyor.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 10:15
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    Bursa’da kelaynak heyecanı: Sayıları artıyor

    Dünyada Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi, Fas ve Kuzey Afrika’da yaşayan, toplam popülâsyonu 500 kadar sayılan kelaynakların nesillerinin tehlike altında olduğu biliniyor.

    Bursa’da ise sayıları 4 olan kelaynaklar 9’a ulaştı.

    UZMANLAR, OLUMLU DEĞERLENDİRİYOR

    Avrupa ve Amerika hayvanat bahçelerinde toplam kelaynak sayısının bin 500 olduğunu belirten uzmanlar, Bursa’da yaşayan bu gelişmeyi olumlu değerlendiriyor.

    Her gün bakıcıları tarafından özel yiyeceklerle beslenen kelaynaklar, doğal şartlara yakın ortamlarında ziyaretçilerini bekliyor.

    Bursa’da kelaynak heyecanı: Sayıları artıyor #1

    “BİRÇOK YERDE HAYVANAT BAHÇELERİNE KARŞI İTİRAZLAR VAR”

    Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, kelaynaklar hakkında bilgi verdi.

    Saker, “Şu anda Şanlıurfa Birecik, Fas ve Kuzey Afrika’da yaşayan kelaynak toplamı 500 civarındadır. Avrupa ve Amerika hayvanat bahçelerinde toplam bin 500 civarında kelaynak vardır. Bu oluşum hayvanat bahçelerinin önemini ortaya koyuyor. Birçok yerde hayvanat bahçelerine karşı itirazlar var. Hayvanat bahçeleri hayvanları hapsetmiyor. Hayvanat bahçeleri bir yandan neslinin devamını sağlıyor ve koruyor, bir taraftan da insanlara hayvan sevgisi aşılıyor. Buraya aileler küçücük çocuklarıyla geliyor. Bu çocuklar küçük yaşlarda gördükleri hayvanları seviyor. Kalbinde sevgi doğuyor ve çocuk büyüdüğünde doğada herhangi bir hayvana zarar verme güdüsü olmuyor, sevgi aşılanıyor.” dedi.

    Bursa’da kelaynak heyecanı: Sayıları artıyor #2

    “HERKES GÖRSÜN”

    Kelaynakların sayısının 4’ten 9’a çıktığını kaydeden Saker, “Dünyada nesli tükenen çok değerli hayvanlar olarak biliniyor. Bizim hayvanat bahçemizin önemli bir değeridir. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

    Bursa’da kelaynak heyecanı: Sayıları artıyor #3

    Bursa’da kelaynak heyecanı: Sayıları artıyor #4

    Bursa’da kelaynak heyecanı: Sayıları artıyor #5

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