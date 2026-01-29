Bursa'da kimyasal kaplama fabrikasında yangın

- Bursa Minareliçavuş OSB'de kimyasal kaplama fabrikasında yangın çıktı.
- Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Minareliçavuş Mahallesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal yüzey kaplama yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
YANGINA MÜDAHELE SÜRÜYOR
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.