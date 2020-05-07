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- Bursa'da kırmızı ışıkta geçen araç kaza yaptı: 2 yaralı
Bursa'da kırmızı ışıkta geçen araç kaza yaptı: 2 yaralı
Kural ihlali yaparak seyir halinde ilerleyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 07.05.2020 - 08:54
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde şehir merkezine gitmekte olan M.S.'nin kullandığı 54 YE 380 plakalı araç, seyir halinde ilerleyen T.B.'nin(32) kullandığı 16 SLF 15 plakalı otomobile sol taraftan çarptı.
M.S.'nin, kırmızı ışıkta geçerek kural ihlali yaptığı belirlendi.
YARALANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucu M.S. ve otomobil sürücüsü T.B. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahelesiyle ambulansla Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bursa'da kırmızı ışıkta geçen araç kaza yaptı ViDEO
SOSYAL MESAFE UNUTULDU
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayı görüp, gelen vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.
Araçlar çekicilerle otoparka çekildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.