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    Bursa'da kırmızı ışıkta geçen araç polis otosuna çarptı

    Kaza sonucu 2'si polis 4 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 12:01
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    Bursa'da kırmızı ışıkta geçen araç polis otosuna çarptı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İ.B. idaresindeki 06 FM 6431 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yaptığı sırada kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etti.

    Sürücü, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana gelen bir başka kaza ile alakalı olay yerine giden trafik polis otosuna çarptı.

    2'Sİ POLİS 4 KİŞİ YARALANDI

    Çarpmanın etkisiyle 500 metre sürüklenen ekip aracı, kaldırıma çarparak durabildi.

    Otomobil sürücüsü İ.B., yanında bulunan eşi ile polis memurları Y.S ve O.U yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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