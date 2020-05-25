- En Son Haber
- İç Haber
- Bursa'da kısıtlamaya uymayan 3 gence para cezası
Bursa'da kısıtlamaya uymayan 3 gence para cezası
Koronavirüs tedbirlerince Arife günü başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 gence toplam 9 bin lira ceza kesildi.
- İHA
- 25.05.2020 - 09:43
Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.
Salgınla mücadele kapsamında Arife günü başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekipler denetimleri sıklaştırdı.
Denetimler sırasında bazı vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü.
GENÇLERE PARA CEZASI KESİLDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri denetimler sırasında 3 genci fark etti.
Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan geçlerin her birine 3 bin 182 lira para cezası kesildi.
Bayramda hava almaya çıktılar, 9 bin TL ceza yediler
Basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren bir genci polis ekipleri uyararak sakinleştirdi.
Yapılan işlemlerin ardından gençler evlerine gönderildi.