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    Bursa'da kısıtlamaya uymayan 3 gence para cezası

    Koronavirüs tedbirlerince Arife günü başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 gence toplam 9 bin lira ceza kesildi.
    • İHA
    • 25.05.2020 - 09:43
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    Bursa'da kısıtlamaya uymayan 3 gence para cezası

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

    Salgınla mücadele kapsamında Arife günü başlayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ekipler denetimleri sıklaştırdı.

    Denetimler sırasında bazı vatandaşların kuralları ihlal ettiği görüldü.

    GENÇLERE PARA CEZASI KESİLDİ

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri denetimler sırasında 3 genci fark etti.

    Devriye gezen polislerin kontrollerine takılan geçlerin her birine 3 bin 182 lira para cezası kesildi.

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    Basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösteren bir genci polis ekipleri uyararak sakinleştirdi.

    Yapılan işlemlerin ardından gençler evlerine gönderildi.

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