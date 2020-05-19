Bursa'da kısıtlamaya uymayan kadın gazetecilere saldırdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kadına 5 bin 623 lira ceza kesildi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, 4 günlük sokağa çıkma yasağında da polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, 77 DV 267 plakalı otomobili durdurdu.

İZİN BELGESİZ SOKAĞA ÇIKTI

Ekipler, sürücü Sevgi S.(28)’ye sokağa çıkma kısıtlaması bulunması nedeniyle izin belgesi sordu.

İzin belgesi olmadığı belirlenen Sevgi S., istenilen kimlik ile ehliyeti de 'yanında olmadığı' gerekçesiyle gösteremedi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdı

KADINA PARA CEZASI KESİLDİ

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldıran Sevgi S., kamerayı aldı.

Polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilen Sevgi S.’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira, ehliyetsiz araç kullandığı için de 2 bin 473 lira para cezası uygulandı.