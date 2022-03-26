Bursa'da ''Kıskaç 1'' uygulaması yapıldı

Bursa’da polis ekipleri il genelinde ’’Kıskaç 1’’ uygulaması yaptı. Uygulamada 223 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken 14 işyeri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ''Kıskaç 1'' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİ KİŞİLER TAKİP EDİLDİ

Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi.





223 KİŞİNİN KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI

Yapılan uygulamada 14 umuma açık işyeri denetlenirken 6 işyerine ise idari işlem yapıldı. Denetlemelerde 223 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.





UYGULAMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.



