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    Bursa'da ''Kıskaç 1'' uygulaması yapıldı

    Bursa’da polis ekipleri il genelinde ’’Kıskaç 1’’ uygulaması yaptı. Uygulamada 223 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken 14 işyeri denetlendi.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 23:58
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    Bursa'da ''Kıskaç 1'' uygulaması yapıldı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ''Kıskaç 1'' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

    ŞÜPHELİ KİŞİLER TAKİP EDİLDİ

    Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi.

    Bursa da Kıskaç 1 uygulaması yapıldı #1

    223 KİŞİNİN KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI

    Yapılan uygulamada 14 umuma açık işyeri denetlenirken 6 işyerine ise idari işlem yapıldı. Denetlemelerde 223 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

    Bursa da Kıskaç 1 uygulaması yapıldı #2

    UYGULAMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK

    Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

    Bursa da Kıskaç 1 uygulaması yapıldı #3


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