Klasik otomobil sevdalısı olan genç, düğününde yaptığı gelin alayı ile görenleri hayran bıraktı.

Bursa'da yaşayan ve klasik otomobillere merakı olan Yavuz Ünlü'nün koleksiyonunda çok sayıda klasik otomobil bulunuyor.

Hayatını İlayda Ünlü ile birleştiren Yavuz Ünlü'nün düğün alayına ise arkadaşları klasik otomobillerle katıldı.

GÖRENLER BİR DAHA BAKTI

Değeri milyonları bulan klasik otomobillerden oluşan düğün konvoyunu gören vatandaşlar, gözlerini konvoydan alamadı.

Klasik otomobillerden oluşan alayla gelin almaya giden damat, gelini aldıktan sonra düğün salonuna da klasik otomobillerle gitti.

Bursa'da klasik otomobil tutkunu gencin düğün alayı

"BURSA YOLLARINA AYRI BİR HAVA KATTIK"

Klasik otomobilleri çok sevdiğini belirten Ünlü, "Düğün konvoyum çok farklı olsun istedim. Her biri servet değerinde klasik otomobillerle düğün alayı yaptım. Arkadaşlarım sağ olsun klasik otomobillerle düğün alayıma eşlik etti. Bursa yollarına ayrı bir hava kattık." dedi.