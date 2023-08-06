Bursa'da komşular arasında gürültü kavgası: 2'si ağır 3 yaralı Bursa'da aynı sitede ikamet eden komşular arasında gürültüden dolayı çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ caddesindeki bir sitedeki dairelerde alt alta ikamet eden iki aile arasında gürültü nedeniyle bugün kavga çıktı.

Tartışma kavgaya döndü: Kurşun yağdırdı

Yaşanan olayda karakolda ifade veren aileler, evlerine dönünce bir daha tartıştılar.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt K. elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) kurşun yağdırdı.

Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.

Yaralılar tedavi altında

Yaralılar özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Bülent ve Hikmet K.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Mevlüt K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.