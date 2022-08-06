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    Bursa'da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 3 yaralı

    Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.
    • 06.08.2022 - 05:03
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    Bursa'da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 3 yaralı

    Bursa'da Merkez Yıldırım İlçesi Ankara Caddesi üzerinde, Miray Güneş idaresindeki otomobil, Osmangazi’den Yıldırıma seyir halindeyken Güneş, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Aydınlatma direğine vurdu

    Ardından araç, bir çorba salonunun önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

    Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Cirte ve Seda Çalışkan yaralandı.

    Çorba salonun önünde bulunan aydınlatma direği ise muhtemel bir faciaya barikat oldu.

    Bursa da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 3 yaralı #1

    Hastaneye kaldırıldılar

    İHA'nın haberine göre, iş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 3 yaralı #2

    Bursa da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 3 yaralı #3

    Bursa da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 3 yaralı #4


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