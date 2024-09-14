Bursa'da kontrolden çıkan motokurye bariyerlere girdi: 1 ölü

İHA
Bursa'da saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Paşaçiftliği mevkiinde, motokuryelik yapan 25 yaşındaki Murat Erkılıç, Nilüfer ilçesinden yola çıktı.
Paşaçiftliği mevkiine gelen sürücü, burada kontrolden çıkıp bariyere çarptı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yaklaşık 70 metre sürüklenen ve kask takmadığı öğrenilen Erkılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. Gencin cenazesi ise ilk incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morgu'na sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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