Bursa'da kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu

Editör: Fatih Yıldırım
Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde, saat 00.30 sıralarında Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Yahya Ö. (21) yönetimindeki 16 NHT 91 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Kalburt dere yatağına uçtu.
KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI
Dere yatağına devrilerek yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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