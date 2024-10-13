Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

İHA

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Kültürpark Metro İstasyonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü olduğunu iddia eden O.S. idaresindeki 35 AE 0454 plakalı otomobil, sürücüsünün idaresinden çıkarak yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak takla attı.

Yaşanan kaza sonrası otomobilde bulunan O.S., E.A., E.D. ve T.B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle 2 şeride düşürülen yol, kaza yapan otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.