Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

- Bursa'da sürücü Safa S. yönetimindeki otomobil, İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak takla attı.
- Sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve ambulansta tedavi edildi.
- Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bursa'da gece saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde sürücü Safa S.(19) yönetimindeki 16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt'a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
SÜRÜCÜ SIYRIKLARLA KURTULDU
Ters dönen araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.