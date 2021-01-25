Bursa'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
İznik'te motosikletiyle seyir halindeyken karşısına çıkan köpeğe çarpan Lütfü Karagöz (68), ağır yaralanarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- DHA
- 25.01.2021 - 17:33
- Güncelleme : 25.01.2021 - 17:51
Bursa'nın İznik ilçesindeki Kılıçaslan Caddesi'nde Lütfü Karagöz, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken, önüne çıkan köpeğe çarptı.
Kazayı köpek yara almadan atlatırken, motosikletten düşerek ağır yaralanan Karagöz, ihbar üzerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen yaralı, İznik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı VİDEO