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    Bursa'da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum

    Bursa İnegöl'de kovalamaca sonucu durdurulan aracın sürücüsü 1.3 promil alkollü çıkınca aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti.
    • 18.10.2022 - 00:51
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    Bursa'da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum

    Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye Mahallesi, Mobilya Sanayi bölgesinde devriye atmaya başladılar.

    Devriye esnasında 16 AVN 585 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve yolculardan şüphelenen ekip, sürücüye "dur" ihtarında bulundu. Araç, polisi görünce hızla uzaklaşmaya başladı.

    5 kilometre süren kovalamaca sonucu sürücü ve yanındaki 3 kişi yakalandı.

    "Ben sürmüyordum"

    Polis ekiplerince yapılan tespite rağmen aracı kendisinin kullanmadığını iddia eden sürücü Ömer Lütfü G., "Ben sürmüyordum. Şikayetçi olurum ben yarın." dedi.

    Bursa da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum #1

    1.3 promil alkollü çıktı

    Yapılan alkol testi sonucu sürücünün 1.3 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu. Araç ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

    İHA'nın haberine göre, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Bursa da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum #2

    Bursa da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum #3

    Bursa da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum #4


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