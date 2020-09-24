Gököz köyünde evinde interneti olmayıp uzaktan eğitimden geri kalan öğrenciler, köyün kahvesine akın ediyor.

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz köyünde, örnek bir projeye imza atıldı.

Gököz Muhtarı İdris Aydın, uzaktan eğitim almak isteyip evinde interneti olmayan öğrenciler için köye sınırsız internet bağlatttı.

KÖY KAHVESİ OKUL OLDU

Bu hizmetten sadece Gököz'de bulunan öğrenciler değil, çevre köylerden gelen öğrenciler de faydalanıyor. Köy kahvesi okula dönerken, Gököz Köyü'ne gelen öğrenciler burada sosyal mesafe kurallarına uyarak uzaktan eğitim alıyor.

WİFİ özelliği bulunan internetten, köydeki 11 aynı noktadan yararlanma imkanı bulunuyor.

Bursa'da köye sınırsız internet bağlatıldı, kahve okula dönüştü

"KİMSEDEN HİÇBİR ÜCRET İSTEMİYORUZ"

Köye sınırsız internet alıp bunu herkesin hizmetine sunduklarını belirten İdris Aydın, "Pandemi sürecinde çocuklarımız okula gidemedi, uzaktan eğitim aldılar. Bize çok talep oldu. Köyümüzdeki kahvehaneyi ve muhtarlık merkezini öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tahsis ettik. Kimseden hiçbir ücret talep etmiyoruz" dedi.

Uzaktan eğitimlerini köy kahvesinde yapan öğrenciler ise "Muhtarımız sağ olsun köye sınırsız internet bağlattı. Evimizde internet yok, burada ücretsiz internete girip uzaktan eğitimlerimizi alıyoruz. Muhtarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.