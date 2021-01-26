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    Bursa'da kumar baskınında yakalanan şahsın boşanma korkusu

    Bursa'da kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye 15 bin 750 TL ceza kesildi.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 09:08
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    Bursa'da kumar baskınında yakalanan şahsın boşanma korkusu

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.

    5 KİŞİ YAKALANDI

    Polisin geldiğini, gören yaklaşık 20 kişi arka kapıdan çıkarak, kaçtı. Polis ara sokaklara girerek kaçmaya çalışanlardan 5'ini yakaladı.

    Bursa kumar

    Kaçmaya çalışanlardan V.A. “Sokağa işim gereği çıktım. Ben kumar oynamıyorum kumardan da gelmiyorum.” dedi.

    "SİZİN YAPTIĞINIZ BOŞANMAYA NEDEN OLUR"

    V.A. görüntü alan basın mensuplarına da “Niye sadece beni çekiyorsunuz, sokakta bir tek ben mi varım? Sizin yaptığınız bir ailenin boşanmasına neden olur. Buradaki insanların hepsi yanlış, sizin de çocuğunuz var. Sanki ben cinayet işlemişim, haberlerde gördüğüm başıma geliyor.” diyerek tepki gösterdi.

    Bursa kumar

    TOPLAM 15 BİN 750 TL CEZA KESİLDİ

    G.B.'ye ait olduğu belirlenen kahvehaneye kapısının kilitli olması nedeniyle girilemezken, iş yerinin geçtiğimiz ay 2 kere mühürlendiği, kumar oynayanların polis baskınına karşı binanın çevresine kurulan 4 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini öğrenildi.

    Kumar oynayan V.A. ile B.G., R.K., H.K. ve P.M.'ye 3 bin 150'şer liradan toplam 15 bin 750 TL ceza kesildi.

    Bursa kumar

    Bursa kumar

    Bursa kumar

    Bursa kumar

    Bursa kumar

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