Korona tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açık olan kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynayan 13 kişiye, 40 bin 950 lira para cezası kesildi.

Bursa'da, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Ertuğrul Gazi Polis Amirliği Merkezi ekipleri, Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi’nde kapalı olması gereken bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

13 KİŞİYE 40 BİN LİRA CEZA

Ekipler tarafından olay yerine yapılan baskında, biri kadın olmak üzere 13 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

13 kişiye, Hıfzısıhha Kanunu'na uymadıkları gerekçesi ile 3 bin 150'şer liradan 40 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Bursa'da kumar oynayan 13 kişiye suçüstü ViDEO