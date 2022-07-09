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    Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu

    Kurbanlık olarak alınan keçi, doğum yaptı. Hayvanın gebe olduğunu fark etmediğini söyleyen sahibi, “Yavrusunu görünce kesimden vazgeçtim” dedi.
    • 09.07.2022 - 15:48
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    Bursa'da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu

    Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi'nde yaşayan Fatma İlhan, 2 ay önce, Kurban Bayramı'nda kesmek için keçi satın aldı.

    Evinin ahırına bağladığı keçiyi 2 aydır besleyen İlhan, bu sabah kesim için yanına gittiğinde doğum yaptığını gördü.

    DHA'nın haberine göre keçinin yanında duran oğlağı gören İlhan, kesmekten vazgeçti.

    “Gebe olduğunu hiç fark etmedik”

    Keçiyi alırken gebe olduğunu bilmediğini ve fark etmediğini, ahır karanlık olduğu için doğum yaptığını da anlamadığını söyleyen Fatma İlhan, “Kurban kesmek için ahıra gittik. Doğurmuş, kesmedik hayvanı. Öyle kaldı. Gebe olduğunu hiç fark etmedik. Doğum yaptığını da görmedik. 1-2 gün önce doğurmuş. Ahır karanlık olduğu için fark etmedik, görmedik. Kesmeye gittiğimizde bir baktık oğlak var arkasında. Yavrusu var. Kesilmekten kurtuldu.” dedi.

    Bursa da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu #1

    Bursa da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu #2

    Bursa da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu #3

    Bursa da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu #4

    Bursa da kurbanlık olarak alınan keçi doğum yapınca kesilmekten kurtuldu #5


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