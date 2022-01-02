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    Bursa'da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı

    Bursa'da bir kişi, elindeki kürekle otoparktaki araçların camlarını kırdı. Saldırganın araçlara zarar verdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 02.01.2022 - 18:49
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 19:20
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    Bursa'da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı

    Olay, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Tarihi İnkaya Çınar Ağacı’nın bulunduğu bölgede meydana geldi.

    ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDI

    Turizm bölgesindeki restoran ve kafelerin otoparkına elindeki kürekle gelen bir kişi, park halindeki araçların camlarını kırdı. Otoparkta bulunan araçlara zarar veren saldırgan, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, süpheli olay yerinden uzaklaştı.

    Bursa'da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı VİDEO

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Araç sahipleri otoparka geldiklerinde, gördükleri manzara karşısında şoka uğradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, araçlara zarar veren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #1

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #2

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #3

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #4

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #5

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #6

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #7

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #8

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #9

    Bursa da kürekle araçların camlarını kıran saldırgan kameralara yakalandı #10


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