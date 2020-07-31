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- Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı
Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı
Sahibinden kaçarak 5 metrelik zeytin depolama kuyusuna düşen koyun, zabıta ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.
- DHA
- 31.07.2020 - 11:27
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir kurbanlık koyun, kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı.
Zeytin deposuna giren koyun, buradaki 5 metrelik kuyulardan birine düştü.
HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI
Durumu fark eden vatandaşlar, ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen zabıta ekibindeki bir personel, halatla kuyuya inerek kurbanlık koyunu çıkardı. Kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi.
Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı