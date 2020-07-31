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    Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı

    Sahibinden kaçarak 5 metrelik zeytin depolama kuyusuna düşen koyun, zabıta ekipleri tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.
    • DHA
    • 31.07.2020 - 11:27
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    Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı

    Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'ndeki bir kurbanlık koyun, kesilmek üzereyken sahibinin elinden kaçtı.

    Zeytin deposuna giren koyun, buradaki 5 metrelik kuyulardan birine düştü.

    HALAT YARDIMIYLA KURTARILDI

    Durumu fark eden vatandaşlar, ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen zabıta ekibindeki bir personel, halatla kuyuya inerek kurbanlık koyunu çıkardı. Kurtarılan koyun, sahibine teslim edildi.

    Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı

    Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı #1

    Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı #2

    Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı #3

    Bursa'da kuyuya düşen kurbanlık koyun kurtarıldı #4

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