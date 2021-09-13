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    Bursa'da lüks otomobilin çarptığı genç, havaya fırlayıp yere düştü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı genç yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 18:57
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 19:04
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    Bursa'da lüks otomobilin çarptığı genç, havaya fırlayıp yere düştü

    İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, İbrahim Çetinkaya yönetimindeki 34 PYV 73 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Alperen S.'ye çarptı.

    HAVAYA FIRLAYIP YERE DÜŞTÜ

    Havaya fırlayıp yere düşen genç, yaralandı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan otomobilin sürücüsü esnaflar tarafından yakalandı. Yaralı genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bursa'da lüks otomobilin çarptığı genç, havaya fırlayıp yere düştü VİDEO

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.

    Bursa da lüks otomobilin çarptığı genç, havaya fırlayıp yere düştü #1

    Bursa da lüks otomobilin çarptığı genç, havaya fırlayıp yere düştü #2

    Bursa da lüks otomobilin çarptığı genç, havaya fırlayıp yere düştü #3

    Bursa da lüks otomobilin çarptığı genç, havaya fırlayıp yere düştü #4

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