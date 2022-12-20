Bursa'da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem

Bursa'da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem

Bursa İnegöl'de makas atarken yakalanan sürücü, kendisine verilen 1823 liralık cezaya "Artık bu sokaktan yaya bile geçmem" diyerek tepki gösterdi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, okulların güvenliğini sağlamak için devriye attıkları sırada 16 AHD 387 plakalı otomobilin makas attığını fark etti.

Polis ekipleri, yoğun ihbarlara konu olan aracı durdurdu. Yunus ekipleri, trafik ekiplerini çağırdı.

Makas atan sürücüye ceza

Sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme (makas)" suçundan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

"Artık bu sokaktan yaya olarak bile geçmem"

İHA'nın haberine göre, ceza yiyen 19 yaşındaki sürücü M.Ç. "Artık bu sokaktan yaya olarak bile geçmem" dedi.

Bursa'da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem VİDEO