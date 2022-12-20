Petrol
80.22
0.53%
Euro
19.8617
0.40%
Dolar
18.6623
0.07%
Altın
1.088
1.62%
Borsa
5419
0.00%
Bitcoin
321.317
1.25%
BTXN Coin
7.92
-0.37%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    • Bursa'da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem

    Bursa'da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem

    Bursa İnegöl'de makas atarken yakalanan sürücü, kendisine verilen 1823 liralık cezaya "Artık bu sokaktan yaya bile geçmem" diyerek tepki gösterdi.
    • 20.12.2022 - 18:26
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 18:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem

    İnegöl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri, okulların güvenliğini sağlamak için devriye attıkları sırada 16 AHD 387 plakalı otomobilin makas attığını fark etti.

    Polis ekipleri, yoğun ihbarlara konu olan aracı durdurdu. Yunus ekipleri, trafik ekiplerini çağırdı.

    Makas atan sürücüye ceza

    Sürücüye, "aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme (makas)" suçundan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.

    "Artık bu sokaktan yaya olarak bile geçmem"

    İHA'nın haberine göre, ceza yiyen 19 yaşındaki sürücü M.Ç. "Artık bu sokaktan yaya olarak bile geçmem" dedi.

    Bursa'da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem VİDEO

    Bursa da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem #1

    Bursa da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem #2

    Bursa da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem #3

    Bursa da makas attığı için ceza yiyen sürücü: Artık bu sokaktan yaya bile geçmem #4


    Antalya sahilleri aralık ayında da dolup taşıyor
    İç Haber

    Antalya sahilleri aralık ayında da dolup taşıyor

    Mersin'de ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
    İç Haber

    Mersin'de ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Görüş Bildir