Bursa’da maske takmayan adamın bahanesi

Polis tarafından 900 lira ceza kesilen adam, “Bu para çok fazla. Karım benimle kavga edebilir.” dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde birçok noktada maske denetimi yaptı.

Bu kapsamda kafe ve restoranlar denetlendi, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

Ekipler, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda maskesiz S.K.’ye 900 TL ceza yazdı.

“KARIM BENİMLE KAVGA EDEBİLİR”

S.K., 900 TL’nin çok fazla olduğunu belirterek, "Neden alıştıra alıştıra ceza yazmıyorsunuz? İnsanlar maskeye alışamadı. Karım benimle niye maske takmadın diye kavga edebilir.” dedi.

Bursa'da maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan ilginç savunma İZLE

54 KİŞİYE CEZA

Denetimlerde polis ekipleri, 54 kişiye 900’er liradan toplam 48 bin 600 TL para cezası yazdı.