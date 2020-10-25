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    Bursa'da maskesiz gencin bahanesine polis inanmadı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürerken, maskesiz gezen genç, diş ağrısı bahanesi öne sürse de ceza yemekten kurtaramadı.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 09:44
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 10:09
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    Bursa'da maskesiz gencin bahanesine polis inanmadı

    Koronavirüsle mücadele kapsamında ikametgah haricinden her yerde maske takmak zorunlu…

    Belirlenen kural ise belli; maske mesafe ve hijyen. Bu üç hayati kurala uymalar ise cezayı alıyor.

    Görüntünün adresi Bursa’nın İnegöl ilçesi… Polis ekipleri, koronavirüs ile ilgili denetimlerini sürdürürken, maskesiz gezen Emre B. adlı genci durdurdu.

    Bursa'da maskesiz gencin bahanesine polis inanmadı ViDEO

    POLİS, DİŞİM AĞRIYOR BAHANESİNİ AFFETMEDİ

    Polisler "neden maskesiz gezdiğini" soruncu Emre B., dişinin ağrıdığından dolayı maske takmadığını söyledi.

    Polis ekipleri, gencin bahanesini affetmedi. Emre B.'ye önce maske veren polis, ardından 900 lira ceza kesti.

    Bursa da maskesiz gencin bahanesine polis inanmadı #1

    Bursa da maskesiz gencin bahanesine polis inanmadı #2

    Bursa da maskesiz gencin bahanesine polis inanmadı #3

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