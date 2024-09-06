İHA
Bursa'nın Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi Çataltepe Yolu üzerinde, Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi’ne uçtu.
SÜRÜCÜ KURTARILDI
Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı halde bekleyen Yusuf A.’yı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri yaralı Yusuf A.’ya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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