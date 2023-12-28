Bursa'da motorlu testereyle odun kesen kişi yanlışlıkla eşinin kolunu kesti

DHA
Bursa'da yaşanılan acı kazada kan aktı..
Saat 17.30 sıralarında kırsal Kıran Mahallesi’nde meydana gelen olayda İbrahim G., evinin bahçesinde motorlu testere ile odun keserken, eşi Behiye G. de yardım etmeye çalıştı.
Testere elinden kaydı, eşinin kolunu kesti
İbrahim G.’nin elinden kayan motorlu testere o sırada odunları tutan eşinin sol kolunu kesti.
Tedavi altına alındı
Kanlar içinde kalan kadın özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla, cerrahi müdahale için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış