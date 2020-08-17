Bursa'da motosiklet kazası: 1 yaralı
İnegöl'de paket servis yapan motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
- İHA
- 17.08.2020 - 20:54
Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi'nde, Yasin B. yönetimindeki kamyonet, güzergah üzerinde paket servisi yapan Emrah U. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
KAZAYI YARALI ATLATTI
Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.