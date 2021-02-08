Bursa'da mucize kurtuluş kamerada
Bursa'da alışveriş için gittiği iş yerinden ayrılırken ayağı taşa takılan ve yoldan geçen otomobilin önünde düşme tehlikesi geçiren kişi saniyelerle kurtuldu.
- DHA
- 08.02.2021 - 08:36
- Güncelleme : 08.02.2021 - 08:57
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde yaşanan olayda, alışveriş için gittiği iş yerinden elinde poşetlerle ayrılan kişi, ayağının merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybetti.
ARAÇ MANEVRA YAPTI
Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi bu sırada üzerinde hızla ilerleyen aracın manevra yapmasıyla kurtuldu.
Olayın ardından araç yoluna devam ederken ölümden saniyelerle kurtulan kişi büyük şok yaşadı.
Bursa'da mucize kurtuluş kamerada VİDEO