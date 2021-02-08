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    Bursa'da mucize kurtuluş kamerada

    Bursa'da alışveriş için gittiği iş yerinden ayrılırken ayağı taşa takılan ve yoldan geçen otomobilin önünde düşme tehlikesi geçiren kişi saniyelerle kurtuldu.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 08:36
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 08:57
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    Bursa'da mucize kurtuluş kamerada

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde yaşanan olayda, alışveriş için gittiği iş yerinden elinde poşetlerle ayrılan kişi, ayağının merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybetti.

    ARAÇ MANEVRA YAPTI

    Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi bu sırada üzerinde hızla ilerleyen aracın manevra yapmasıyla kurtuldu.

    Olayın ardından araç yoluna devam ederken ölümden saniyelerle kurtulan kişi büyük şok yaşadı.

    Bursa'da mucize kurtuluş kamerada VİDEO

    Bursa da mucize kurtuluş kamerada #1

    Bursa da mucize kurtuluş kamerada #2

    Bursa da mucize kurtuluş kamerada #3

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