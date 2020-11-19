Bursa'da müşterinin verdiği 100 liranın bir sıfırı eksik çıktı

Bursa'da kafe işletmecisi Ramazan İlçin, 100 liranın üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu görünce bankaya götürüp kontrol ettirdi.

Merkez Bankası tarafından basılan hatalı paralar Türkiye genelinde çoğaldı.

Bu paralardan birini de Bursa'nın İnegöl ilçesinde kafe işleten Ramazan İlçin fark etti.

Kafesinde akşam hesap yaparken 100 liralık banknotun üzerinde bir sıfırın eksik olduğunu gördü.

Önce paranın sahte olacağını düşündü ancak yaptığı kontrolde paranın gerçek olduğunu görünce şaştı kaldı.

"PARAYI GÖRMEYE GELİYORLAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Ramazan İlçin, "Geçen akşam hesapları toplarken paraları sayarken gözüme bir şeye takıldı . Parayı sayıyorum sayı yorum sıfırı eksik bir tanesi dikkatimi çekti acaba yorgunluktan mı diye tekrar cebime koydum. Sabahleyin tekrar baktım. Bankaya gittik kontrol ettirdik, paranın gerçek olduğunu öğrendik. 100 liradaki bir sıfır eksik basılmış. İnsanlar parayı çok merak ediyor, görmeye geliyorlar, fotoğraf çekiniyorlar." dedi.