Bursa'da okullardan Atatürk büstü çalan şahıs yakalandı

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8 okulun bahçesindeki Atatürk büstünü çalan hırsız ve beraberindeki iki kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde, Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu’nun bahçesine gelen kimliği belirsiz kişi, Atatürk büstünü sökmeye çalıştı.

Uzun uğraşlar sonucu şüpheli, büstü yerinden söktükten sonra olay yerinden kaçtı.

Okulda görevli bir kişi durumu fark ederek, okul müdürüne bildirdi.

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri güvenlik kamerasını incelemeye aldıktan sonra, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aynı gün içinde 7 farklı okuldan daha Atatürk büstünün çalındığı ihbarını alan ekipler, okullardan büstleri çalan şüphelilerin aynı kişiler olduğunu saptadı.

Kimlikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da, okulun bahçesindeki Atatürk büstü çalındı

ÇALDIKLARI BÜSTLERİ HURDACILARA SATMIŞLAR

Şüphelilerin çaldıkları büstleri hurdacılara sattıklarını söylemesinin ardından polis ekipleri, hurdacılara baskın düzenledi.

Tanesi 2 bin liradan satıldığı belirlenen büstlerden 6’sı ele geçirilirken, 2’sinin ise parçalandığı tespit edildi.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Ele geçirilen büstler okullara teslim edilirken, kuaför oldukları belirlenen Adem A. (37), İlker Ç. (35) ve Serkan A. (35) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adem A. mahkemede verdiği ifadede, "Pişmanım. Çaldığım büstlerin parasını çalışıp ödeyeceğim. Serbest bırakılmak istiyorum.” dedi.

Adem A., İlker Ç. ve Serkan A., "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" yapmak suçundan tutuklanarak, Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.