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- Bursa'da, okulun bahçesindeki Atatürk büstü çalındı
Bursa'da, okulun bahçesindeki Atatürk büstü çalındı
Bir okulun bahçesine gelerek, uzun uğraşlar sonucu Atatürk büstünü çalan hırsız, okulun güvenlik kamerasına yakalandı.
- İHA
- 07.05.2020 - 16:09
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan, Öğretmen Mehmet Ali Deniz İlkokulu'na gelen bir şahıs, bahçede bulunan Atatürk büstünü yanında getirdiği İngiliz anahtarıyla uzun süre sökmeye çalıştı.
BÜSTÜ ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI
Uzun uğraşların ardından büstü söken kimliği belirsiz hırsız, Atatürk büstünü kucaklayarak okuldan ayrıldı.
Öğle saatlerinde okula gelen yetkililer büstü yerinde göremeyince, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bursa'da, okulun bahçesindeki Atatürk büstü çalındı ViDEO
HIRSIZ ARANIYOR
Olay yerine gelen ekipler, inceledikleri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit ederek arama çalışması başlattı.