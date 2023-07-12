Bursa'da önce evini, sonra ormanı yakmaya kalktı

İHA
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde, bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ormanı yakmaya çalıştı
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, engebeli arazi nedeniyle yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’nün arasözleri de katıldı.
1 ay önce evini yakmaya çalışan Ali Öner (35) bu sefer ormanı yakmaya çalıştı.
Yangın kontrol altına alındı
Çam ormanları ve koruluk alandaki 5-6 farklı noktada çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.