Bursa'da önce evini, sonra ormanı yakmaya kalktı
İHA

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde, bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ormanı yakmaya çalıştı

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, engebeli arazi nedeniyle yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bölge Müdürlüğü’nün arasözleri de katıldı.

1 ay önce evini yakmaya çalışan Ali Öner (35) bu sefer ormanı yakmaya çalıştı.

Bursa'da önce evini, sonra ormanı yakmaya kalktı

Yangın kontrol altına alındı

Çam ormanları ve koruluk alandaki 5-6 farklı noktada çıkan itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.