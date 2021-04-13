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    Bursa'da ormanda bonzai operasyonu

    Bursa’da satışa sürecekleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi ormana saklayan tacirler, uyuşturucuyu almak için geldiklerinde polis operasyonu ile yakalandı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 12:44
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    Bursa'da ormanda bonzai operasyonu

    Bursa'da bazı şahısların gece geç saatlerde Kaplıkaya Mahallesi’nin üst kesimlerindeki ormanlık alana poşet bıraktıklarını ve gün içerisinde aynı şahısların bölgeye gelip gittikleri ihbarını değerlendiren Bursa polisi, ihbar edilen bölgede gizlenip şahısları beklemeye başladı.

    Özel bir otomobille ormanlık alana giren tacirler, polis ekipleri tarafından ormanlık alanda kıstırılıp kıskıvrak yakalandı.

    12 KİLO 300 GRAM BULUNDU

    Olay yerinde çalıların arasına gizlenmiş poşetler içerisindeki 12 kilo 300 gram bonzai maddesini, narkotik köpeği buldu.

    Gözaltına alınan S.K., R.Ç. ve E.Y. isimli Şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

    Bursa'da ormanda bonzai operasyonu VİDEO

    Bursada ormanda bonzai operasyonu

    Bursada ormanda bonzai operasyonu

    Bursada ormanda bonzai operasyonu

    Bursada ormanda bonzai operasyonu

    Bursada ormanda bonzai operasyonu

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