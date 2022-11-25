Bursa'da oto galeriye kurşun yağdırıp kaçan 5 şüpheli yakalandı

Bursa Orhangazi'de bir oto galeriye, plakası olmayan otomobilden ateş açarak zabıta memurunun yaralanmasına neden olan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında, Bursa-Yalova yolu Turist Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda caddedeki oto galeriye, plakasız beyaz renk otomobilden ateş açıldı.

Mermiler, iş yerinin camlarına ve önündeki araçlara isabet etti. Bu sırada galeride tesadüfen bulunan zabıta memuru, cam kırıkları nedeniyle elinden yaralandı. Saldırganlar ise aynı araçla Bursa yönüne doğru kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kameralarını inceledi

Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası ve MOBESE kameralarını saniye saniye izleyen ekipler, şüphelilerin Gemlik istikametine kaçtığını tespit etti.

Yakalanan 5 şüpheli gözaltında

Çalışmalarını Gemlik ilçesinde yoğunlaştıran ekipler, A.B., Y.A., M.C., B.T. ve A.B. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler daha sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.













