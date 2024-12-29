Bursa'da otobanda yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı: 1 ölü

İHA

Bursa Çevre Yolu üzerinde, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahsı, seyir halindeki 34 KVG 818 plakalı tır çarparak altına aldı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.