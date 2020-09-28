Şoför ile tartışan yolcu otobüste fazla yolcu olduğunu iddia ederek, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Bursa'da belediye otobüsüne binen bir kadın yolcu, şoförün fazla yolcu aldığını iddia ederek sitemde bulundu.

Şoför, otobüsün arka tarafının boş olduğunu ve o tarafa doğru ilerlemesini isterken, kadın yolcu arka tarafın da dolu olduğunu belirtti.

Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

"ŞOFÖRLERİ ZOR DURUMA SOKMAYIN"

Şoför, "Sen şu durakta olsan 15 kişi değil 30 kişi olsa binmeye çalışırsın. Şoförleri zor duruma sokmayın. Problemli misiniz, nesiniz" diyerek isyan etti.

Diğer yolcuların da araya girmesiyle iki taraf sakinleştirilirken, otobüs şoförü yoluna devam etti.

Bursa’da otobüs şoförü ile yolcu arasındaki mesafe tartışması