Bursa'da otomobil ağaca çarpıp devrildi

İHA
Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde, gece saat 00.30 sıralarında, İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan Ö.(19) yönetimindeki 16 AVD 411 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Devrilen araçta yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Yakıt istasyonunun girişindeki ağaca çarpan araç, devrilerek yan yattı. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.
Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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