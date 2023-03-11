Bursa'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı Bursa'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 22.30 sıralarında Akhisar ile Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda seyir halinde olan Ahıska Türkü Elnur Sarazhev (44) yönetimindeki 16 MB 3611 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Feyzullah Kocaağa (27) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Elektrikli bisiklet tarlaya uçtu

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisikletle araç tarlaya yuvarlandı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılardan birinin durumu ciddi

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Feyzullah Kocaağa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.