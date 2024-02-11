Bursa'da otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

İHA
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Mevkiinde, B.K idaresindeki 16 ASP 469 plakalı araç, Kestel istikametine seyir halindeyken, İ.Ö’nün kontrolündeki bulunan kamyonete çarptı.
Savrulup duvara çarptı
Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobil batçık çıkışındaki refüjü aşarak duvara çarptı. Kamyonet sürücüsü ise manevra yaparak faciadan döndü.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Otomobilde İ.Ö ve yanında bulunan arkadaşı yaralanırken, kamyonetteki 2 çalışan da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tahkikat başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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