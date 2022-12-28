Bursa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Bursa'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.
- 28.12.2022 - 03:01
Bursa'da Bandırma istikametinden Karacabey yönüne seyreden Şamil D. idaresindeki 34 BLH 089 plakalı otomobil, Bandırma'nın Yeni Yenice Mahallesi'ne yaklaştığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Evren Esen'e (17) çarptı.
Yolun kenarına savrulan genç yaşamını yitirdi
İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Evren Esen, olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.