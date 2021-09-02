Bursa'da otomobille polisten kaçan şüpheliler kadına çarptı

Bursa'da devriye polislerinden kaçan 2 kişi, akaryakıt istasyonunda bekleyen bir kadına çarptı. Kaza sonucu yaralı hastaneye kaldırılırken, şahısların aracından uyuşturucu ve silah çıktı.

Bursa'da polisten kaçan şahıslar etrafa tehlike saçtı.

Sahte plakalı otomobille Alemdar Mahallesi'nde gezen İ.K. ve Ü.B. bölgede devriye görevi yapan polis timlerini görünce kaçmaya başladı.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, İzmir Yolu Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen İrem Ö'ye (24) çarptı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ağır yaralanan İrem Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerden İ.K'nin 6, Ü.B'nin ise 25 suç kaydının bulunduğu, araçta yapılan aramalarda 2 farklı sahte plaka, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu arada otomobilin İrem Ö'ye çarpma anı ve şüphelilerin polis tarafından gözaltına alınması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.