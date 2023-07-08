Bursa'da oyun konsoluna eli sıkıştı: Parmağı koptu

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 21.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Karanfil sokakta bulunan çocuk parkında, 12 yaşındaki Meryem Ecrin A., parktaki oyun konsolunda oynamaya başladı.
Eli sıkıştı, parmağı koptu
Oyun konsoluna sol elini sıkıştırdı. Sıkışma sonucu sol elindeki bir parmağı koptu.
Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla, kopan parmağı da alınarak Hastaneye kaldırıldı.
Kopan parmağın dikilmesi için tedavi altında
Tedavinin ardından çocuk, kopan parmağı yerine dikilmek üzere ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.