Bursa'da Özbek kadınları alıkoyup, fuhşa zorlayan 4 kişi yakalandı

DHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Özbekistan'dan çalışmak üzere Antalya'da otellere getirilen 4 kadının, daha çok kazanç vaadiyle Bursa'ya getirilip fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde F.P. (28) isimli kadın ile H.H.S. (32), F.K. (27) ve H.I. (30) isimli şüphelileri adreslerine düzenlediği eş zamanlı baskınla gözaltına alındı.

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Şüphelilerin, ev ve üstlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve fuhuştan elde ettikleri değerlendirilen 95 bin liraya da el konuldu.

Alıkonuldukları evlerden kurtarılan Özbekistan uyruklu 4 kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kadınlar emniyetteki ifadelerinde, kendilerini iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirip, fuhşa zorlayan şüphelilerden şikayetçi olduklarını söyledi.

4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.