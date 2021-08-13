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    Bursa'da palet fabrikasında yangın

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
    • AA
    • 13.08.2021 - 00:27
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 06:03
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    Bursa'da palet fabrikasında yangın

    Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Saat 20.00 sıralarında çıkan yangına 20 itfaiye aracı ve 50 personel müdahale ederken, yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Rüzgarın etkisiyle fabrikanın büyük bir bölümünü saran yangında maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Bursa'da palet fabrikasında yangın VİDEO

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    Bursa da palet fabrikasında yangın #2

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    Bursa da palet fabrikasında yangın #5

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