Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Saat 20.00 sıralarında çıkan yangına 20 itfaiye aracı ve 50 personel müdahale ederken, yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle fabrikanın büyük bir bölümünü saran yangında maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da palet fabrikasında yangın VİDEO