Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı
Bursa'da park halinde bulunan 3 araca çarpan panelvan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
- 30.10.2022 - 06:53
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 16 BP 631 plakalı panelvan araç, Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.
Aydınlatma direğine çarparak durabildi
Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
3 araca çarpıp kaçtı
AA'nın haberine göre, bölgede incelemede bulunan polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.