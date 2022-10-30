Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
388.059
-0.09%
BTXN Coin
10.62
-0.37%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı

    Bursa'da park halinde bulunan 3 araca çarpan panelvan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
    • 30.10.2022 - 06:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 16 BP 631 plakalı panelvan araç, Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.

    Aydınlatma direğine çarparak durabildi

    Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

    İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Bursa da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı #1

    3 araca çarpıp kaçtı

    AA'nın haberine göre, bölgede incelemede bulunan polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı #2


    Ali Koç: Bu sene tüm kupalara talibiz
    Voleybol

    Ali Koç: Bu sene tüm kupalara talibiz

    ABD, Polonya'da nükleer enerji santrali inşa edecek
    Dünya

    ABD, Polonya'da nükleer enerji santrali inşa edecek

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir