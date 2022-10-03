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    Bursa’da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan Memduh T. yakalanarak tutuklandı.
    • 03.10.2022 - 19:50
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    Bursa’da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı

    Piyasaya sahte dolar sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, dün Memduh T.'nin   adresine operasyon düzenledi.

    6 bin 200 adet sahte Amerikan doları yakalandı

    Şüpheli Memduh T. yakalanarak gözaltına alınırken, adresinde  yapılan aramada 62 adet 100 dolar olmak üzere toplam 6 bin 200 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘kasten yaralama’ suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 4 ayrı mahkemece arandığı tespit edilen Memduh T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İnegöl Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bursa’da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı #1


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