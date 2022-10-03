Bursa’da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan Memduh T. yakalanarak tutuklandı.
- 03.10.2022 - 19:50
Piyasaya sahte dolar sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, dün Memduh T.'nin adresine operasyon düzenledi.
6 bin 200 adet sahte Amerikan doları yakalandı
Şüpheli Memduh T. yakalanarak gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada 62 adet 100 dolar olmak üzere toplam 6 bin 200 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘kasten yaralama’ suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından 4 ayrı mahkemece arandığı tespit edilen Memduh T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İnegöl Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.