Bursa'da polis çevirmesinden kaçarken yakalandı Aracının muayenesi olmayan sürücü, polis kontrol noktasını görünce ters şeritten kaçmaya çalışınca ekipler yakaladı.

İHA

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzuru ve güveni için farklı noktalarda uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Son zamanlarda denetimleri artıran ekipler, il genelinde alkollü sürücülere ve trafiği hiçe sayan sürücülere geçit vermiyor.

Uygulamayı gören bir sürücü, polis ‘dur' ihtarına rağmen ters yöne girmek isteyip kaçmaya çalıştı.

"3 KEZ CEZA YEDİM O YÜZDEN KAÇTIM"

Şüpheli hareketler sergileyen sürücünün önünü kesen polis, otomobildeki 2 kişiyi araçtan indirdi.

Polisin “Neden kaçtın?” sorusuna sürücü, “3 kez ceza yedim o yüzden.” diyerek cevap verdi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Yanı sıra sürücüye, ‘ters yönde ilerlemek ve muayenesiz araç kullanmaktan' işlem yapılırken, araç ise trafikten menedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)